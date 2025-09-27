Direktoryo ng mga Kumpanya
Neogrid
Neogrid Data Analyst Sahod

Ang average na Data Analyst kabuuang kompensasyon in Brazil sa Neogrid ay mula R$47.6K hanggang R$67.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Neogrid. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

R$54K - R$64K
Brazil
Karaniwang Range
Posibleng Range
R$47.6KR$54KR$64KR$67.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Neogrid?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Data Analyst at Neogrid in Brazil sits at a yearly total compensation of R$67,545. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Neogrid for the Data Analyst role in Brazil is R$47,575.

