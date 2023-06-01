Direktoryo ng mga Kumpanya
Neiro
    • Tungkol sa

    A 2020-founded company by AI research engineers, improving communication via AI. They develop Deep Learning algorithms for computer vision, speech, and NLP to provide the best experience.

    https://neiro.ai
    Website
    2020
    Taong Naitatag
    126
    Bilang ng mga Empleyado
    $10M-$50M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

