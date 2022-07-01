Direktoryo ng mga Kumpanya
Neighbor
Neighbor Mga Sweldo

Ang sahod ng Neighbor ay mula $40,768 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing sa mababang hanay hanggang $169,150 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Neighbor. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $115K
Marketing
$40.8K
Manager ng Produkto
$159K

Manager ng Software Engineering
$169K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Neighbor薪资最高的职位是Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level，年度总薪酬为$169,150。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Neighbor的年度总薪酬中位数为$137,100。

Iba pang Resources