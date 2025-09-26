Direktoryo ng mga Kumpanya
NDA
NDA Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Russia package sa NDA ay umabot sa RUB 3.04M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng NDA. Huling na-update: 9/26/2025

Gitna ng Pakete
company icon
NDA
Software Engineer
hidden
Kabuuan bawat taon
RUB 3.04M
Antas
Middle
Pangunahing Sahod
RUB 2.81M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 234K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
3 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa NDA?

RUB 13.42M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Privacy Policy at Terms of Service

Backend Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Inhinyero ng Software na NDA in Russia é uma remuneração total anual de RUB 4,700,398. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na NDA para a função de Inhinyero ng Software in Russia é RUB 2,810,063.

