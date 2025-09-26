Direktoryo ng mga Kumpanya
NDA
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Human Resources

  • Lahat ng Human Resources na Sahod

NDA Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in Georgia sa NDA ay mula GEL 47.5K hanggang GEL 64.9K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng NDA. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

GEL 50.9K - GEL 61.5K
Georgia
Karaniwang Range
Posibleng Range
GEL 47.5KGEL 50.9KGEL 61.5KGEL 64.9K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Human Resources mga submissions sa NDA para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

GEL 439K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang GEL 82.3K+ (minsan GEL 823K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa NDA?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Human Resources mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Human Resources sa NDA in Georgia ay may taunang kabuuang bayad na GEL 64,887. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa NDA para sa Human Resources role in Georgia ay GEL 47,546.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa NDA

Kaugnay na mga Kumpanya

  • SoFi
  • Tesla
  • Snap
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources