Direktoryo ng mga Kumpanya
National University of Singapore
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • EyAy na Mananaliksik

  • Singapore

National University of Singapore EyAy na Mananaliksik Sahod sa Singapore

Ang median na EyAy na Mananaliksik kompensasyon in Singapore package sa National University of Singapore ay umabot sa SGD 69.6K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng National University of Singapore. Huling na-update: 11/12/2025

Gitna ng Pakete
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Kabuuan bawat taon
SGD 69.6K
Antas
hidden
Pangunahing Sahod
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Mga taon sa kumpanya
0-1 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2-4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa EyAy na Mananaliksik sa National University of Singapore in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 103,378. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa National University of Singapore para sa EyAy na Mananaliksik role in Singapore ay SGD 69,600.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa National University of Singapore

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Square
  • Snap
  • Apple
  • Uber
  • LinkedIn
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources