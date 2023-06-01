Nanoramic Laboratories Mga Sweldo

Ang sahod ng Nanoramic Laboratories ay mula $120,600 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Mechanical Engineer sa mababang hanay hanggang $166,165 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Nanoramic Laboratories. Huling na-update: 10/23/2025
