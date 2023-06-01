Direktoryo ng mga Kumpanya
Nanoramic Laboratories
Nanoramic Laboratories Mga Sweldo

Ang sahod ng Nanoramic Laboratories ay mula $120,600 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Mechanical Engineer sa mababang hanay hanggang $166,165 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Nanoramic Laboratories. Huling na-update: 10/23/2025

Mechanical Engineer
$121K
Inhinyero ng Software
$166K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Nanoramic Laboratories ay Inhinyero ng Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $166,165. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Nanoramic Laboratories ay $143,383.

