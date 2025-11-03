Direktoryo ng mga Kumpanya
MphRx
MphRx Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon sa MphRx ay mula ₹3.91M hanggang ₹5.55M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng MphRx. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹4.44M - ₹5.26M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹3.91M₹4.44M₹5.26M₹5.55M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa MphRx?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa MphRx ay may taunang kabuuang bayad na ₹5,546,797. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa MphRx para sa Manager ng Produkto role ay ₹3,906,874.

