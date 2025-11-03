Mphasis Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Mphasis ay mula ₹394K bawat year para sa L1 hanggang ₹2.11M bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹1.46M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mphasis. Huling na-update: 11/3/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
