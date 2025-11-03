Mphasis Serbisyo sa Customer Sahod

Ang average na Serbisyo sa Customer kabuuang kompensasyon in India sa Mphasis ay mula ₹152K hanggang ₹213K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mphasis. Huling na-update: 11/3/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!