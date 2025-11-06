Mozilla Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Toronto Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Toronto Area sa Mozilla ay mula CA$152K bawat year para sa P2 hanggang CA$316K bawat year para sa P5. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$169K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mozilla. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
