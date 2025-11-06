Mozilla Inhinyero ng Software Sahod sa Berlin Metropolitan Region

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Berlin Metropolitan Region sa Mozilla ay mula €120K bawat year para sa P3 hanggang €134K bawat year para sa P4. Ang median na yearng kompensasyon in Berlin Metropolitan Region package ay umabot sa €128K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mozilla. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
