Direktoryo ng mga Kumpanya
Moveworks
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Inhinyeryang Software

  • Lahat ng Manager ng Inhinyeryang Software na Sahod

Moveworks Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang average na Manager ng Inhinyeryang Software kabuuang kompensasyon in United States sa Moveworks ay mula $519K hanggang $711K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Moveworks. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$562K - $667K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$519K$562K$667K$711K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Manager ng Inhinyeryang Software mga submissions sa Moveworks para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Moveworks, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Moveworks, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Inhinyeryang Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Moveworks in United States ay may taunang kabuuang bayad na $710,585. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Moveworks para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in United States ay $519,036.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Moveworks

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Weights & Biases
  • Privacera
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources