Motorola Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Motorola ay mula $102K bawat year para sa L7 hanggang $145K bawat year para sa L9. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $115K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Motorola. Huling na-update: 11/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
