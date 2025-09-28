Direktoryo ng mga Kumpanya
Monstarlab
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Software Engineering

  • Lahat ng Manager ng Software Engineering na Sahod

Monstarlab Manager ng Software Engineering Sahod

Ang average na Manager ng Software Engineering kabuuang kompensasyon in Bangladesh sa Monstarlab ay mula BDT 2.39M hanggang BDT 3.33M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Monstarlab. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

BDT 2.56M - BDT 3.02M
Bangladesh
Karaniwang Range
Posibleng Range
BDT 2.39MBDT 2.56MBDT 3.02MBDT 3.33M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manager ng Software Engineering mga submissions sa Monstarlab para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

BDT 19.33M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang BDT 3.62M+ (minsan BDT 36.24M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Monstarlab?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Software Engineering mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Software Engineering sa Monstarlab in Bangladesh ay may taunang kabuuang bayad na BDT 3,330,840. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Monstarlab para sa Manager ng Software Engineering role in Bangladesh ay BDT 2,391,373.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Monstarlab

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Netflix
  • Google
  • LinkedIn
  • Square
  • Databricks
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources