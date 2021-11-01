Direktoryo ng mga Kumpanya
monday.com
monday.com Mga Sweldo

Ang sahod ng monday.com ay mula $64,675 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service Operations in Israel sa mababang hanay hanggang $228,359 para sa isang Sales in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng monday.com. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $162K
Manager ng Software Engineering
Median $191K

Customer Service
$86.6K
Customer Service Operations
$64.7K
Customer Success
$85.6K
Data Analyst
$83.7K
Human Resources
$106K
Disenyor ng Produkto
$90.2K
Project Manager
$136K
Sales
$228K
Sales Engineer
$127K
Solution Architect
$118K
Total Rewards
$79.1K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa monday.com, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa monday.com ay Sales at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $228,359. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa monday.com ay $117,511.

