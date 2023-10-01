Direktoryo ng mga Kumpanya
Momentum Financial Services Group
Momentum Financial Services Group Mga Sweldo

Ang sahod ng Momentum Financial Services Group ay mula $18,556 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst in South Africa sa mababang hanay hanggang $41,515 para sa isang Sales in Canada sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Momentum Financial Services Group. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Business Analyst
$18.6K
Sales
$41.5K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Momentum Financial Services Group ay Sales at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $41,515. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Momentum Financial Services Group ay $30,035.

