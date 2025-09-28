Momentive.ai Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Momentive.ai ay mula €101K bawat year para sa P1 hanggang €266K bawat year para sa P6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa €207K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Momentive.ai. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
€101K
€86.1K
€10.1K
€4.3K
P2
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
€188K
€136K
€36.8K
€15.5K
P4
€206K
€164K
€23.5K
€19.2K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Momentive.ai, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)