Momentive.ai Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in United States sa Momentive.ai ay mula CA$210K bawat year para sa P4 hanggang CA$282K bawat year para sa P5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa CA$276K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Momentive.ai. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
CA$210K
CA$164K
CA$11.3K
CA$34.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Momentive.ai, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)