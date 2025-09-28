Momentive.ai Disenyor ng Produkto Sahod

Ang Disenyor ng Produkto kompensasyon in United States sa Momentive.ai ay mula $199K bawat year para sa P4 hanggang $290K bawat year para sa P5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $235K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Momentive.ai. Huling na-update: 9/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$199K
$147K
$40.5K
$12K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Momentive.ai, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)