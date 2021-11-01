Direktoryo ng mga Kumpanya
Mollie
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Mollie Mga Sweldo

Ang sahod ng Mollie ay mula $57,450 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst in Italy sa mababang hanay hanggang $156,353 para sa isang Manager ng Software Engineering in Netherlands sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Mollie. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Software Engineering
Median $156K
Data Analyst
$57.4K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Siyentipiko ng Data
$92.7K
Marketing
$81K
Project Manager
$101K
Cybersecurity Analyst
$110K
Technical Program Manager
$114K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Mollie è Manager ng Software Engineering con una retribuzione totale annua di $156,353. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mollie è $101,241.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Mollie

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Adyen
  • Wolters Kluwer
  • Verifone
  • Starling Bank
  • InvestCloud
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources