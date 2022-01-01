Direktoryo ng mga Kumpanya
Moderna
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Moderna Mga Sweldo

Ang sahod ng Moderna ay mula $40,899 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Accountant sa mababang hanay hanggang $351,832 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Moderna. Huling na-update: 11/12/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
Median $180K

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $260K
Siyentipiko ng Data
Median $110K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Inhinyero ng Biomedical
Median $98K
Accountant
$40.9K
Inhinyero ng Kemikal
$140K
Analista ng Data
$72.6K
Manager ng Data Science
$256K
Human Resources
$241K
Konsultant sa Pamamahala
$279K
Inhinyero ng Mekanikal
$166K
Disenyer ng Produkto
$336K
Manager ng Programa
$332K
Manager ng Proyekto
$245K
Regulatory Affairs
$312K
Manager ng Inhinyeryang Software
$352K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Moderna, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Moderna ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $351,832. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Moderna ay $243,210.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Moderna

Kaugnay na mga Kumpanya

  • NetApp
  • Lam Research
  • Illumina
  • Twist Bioscience
  • Schrödinger
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources