Direktoryo ng mga Kumpanya
Model N
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Model N Mga Sweldo

Ang sahod ng Model N ay mula $72,611 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Program Manager sa mababang hanay hanggang $259,290 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Model N. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Manager ng Produkto
Median $232K
Inhinyero ng Software
Median $137K
Human Resources
$236K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Legal
$256K
Konsultant sa Pamamahala
$80.4K
Program Manager
$72.6K
Manager ng Software Engineering
$259K
Solution Architect
$217K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Model N הוא Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $259,290. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Model N הוא $224,540.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Model N

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Databricks
  • DoorDash
  • Stripe
  • Netflix
  • Pinterest
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources