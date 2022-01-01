Direktoryo ng mga Kumpanya
Mixpanel
Mixpanel Mga Sweldo

Ang sahod ng Mixpanel ay mula $41,790 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Konsultant sa Pamamahala sa mababang hanay hanggang $353,723 para sa isang Disenyor ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Mixpanel. Huling na-update: 10/20/2025

Inhinyero ng Software
L3 $237K
L4 $276K

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $242K
Business Operations
$199K

Business Development
$269K
Customer Service
$101K
Siyentipiko ng Data
$221K
Human Resources
$340K
Konsultant sa Pamamahala
$41.8K
Marketing Operations
$208K
Disenyor ng Produkto
$354K
Recruiter
$180K
Sales
$179K
Manager ng Software Engineering
$254K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Mixpanel, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Mixpanel ay Disenyor ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $353,723. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Mixpanel ay $229,193.

Iba pang Resources