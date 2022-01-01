Direktoryo ng mga Kumpanya
Mirantis
Mirantis Mga Sweldo

Ang sahod ng Mirantis ay mula $74,169 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Technical Program Manager in Russia sa mababang hanay hanggang $213,180 para sa isang Solution Architect in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Mirantis. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $82.3K

Networking Inhinyero

Human Resources
$149K
Information Technologist (IT)
$159K

Manager ng Produkto
$128K
Program Manager
$129K
Sales
$174K
Manager ng Software Engineering
$129K
Solution Architect
$213K
Technical Program Manager
$74.2K
Technical Writer
$98.5K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Mirantis is Solution Architect at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,180. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mirantis is $129,010.

Iba pang Resources