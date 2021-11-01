Direktoryo ng mga Kumpanya
Minecraft
Minecraft Mga Sweldo

Ang sahod ng Minecraft ay mula $125,625 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $150,750 para sa isang Benta sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Minecraft. Huling na-update: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Benta
$151K
Inhinyero ng Software
$126K
Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Minecraft ay Benta at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $150,750. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Minecraft ay $138,188.

