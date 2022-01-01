Direktoryo ng mga Kumpanya
MindTickle
MindTickle Mga Sweldo

Ang sahod ng MindTickle ay mula $14,439 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Teknologist ng Impormasyon (IT) in India sa mababang hanay hanggang $153,628 para sa isang Copywriter in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng MindTickle. Huling na-update: 11/27/2025

Inhinyero ng Software
Median $46.9K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $79.1K
Manager ng Inhinyeryang Software
Median $102K
Copywriter
$154K
Tagumpay ng Customer
$86.6K
Analista ng Data
$29.8K
Human Resources
$31.6K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$14.4K
Disenyer ng Produkto
$25.1K
Manager ng Programa
$65.7K
Manager ng Proyekto
$89.4K
Operasyon ng Revenue
$16.3K
Benta
$105K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa MindTickle, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa MindTickle ay Copywriter at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $153,628. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa MindTickle ay $65,737.

Iba pang Resources

