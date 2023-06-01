Direktoryo ng mga Kumpanya
Mill
Mill Mga Sweldo

Ang sahod ng Mill ay mula $167,160 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Program Manager sa mababang hanay hanggang $229,500 para sa isang Legal sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Mill. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $172K
Legal
$230K
Mechanical Engineer
$188K

Program Manager
$167K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Mill ay Legal at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $229,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Mill ay $180,219.

Iba pang Resources