MicroStrategy Mga Sweldo

Ang sahod ng MicroStrategy ay mula $107,100 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $320,000 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng MicroStrategy. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $144K
Principal Software Engineer $230K
Architect $244K
Senior Architect $270K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Manager ng Software Engineering
Median $320K
Administrative Assistant
$141K

Business Analyst
$129K
Siyentipiko ng Data
$225K
Disenyor ng Produkto
$107K
Manager ng Produkto
$286K
Project Manager
$200K
Sales
$209K
Sales Engineer
Median $263K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa MicroStrategy ay Manager ng Software Engineering na may taunang kabuuang bayad na $320,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa MicroStrategy ay $217,175.

Iba pang Resources