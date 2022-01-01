Direktoryo ng mga Kumpanya
MicroStrategy
    • Tungkol sa

    Founded in 1989 by Michael J. Saylor and Sanju Bansal, the firm develops software to analyze internal and external data in order to make business decisions and to develop mobile apps.

    microstrategy.com
    Website
    1989
    Taong Naitatag
    3,500
    Bilang ng mga Empleyado
    $250M-$500M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

    Iba pang Resources