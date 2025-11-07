Direktoryo ng mga Kumpanya
Microsoft Manager ng Inhinyeryang Software Sahod sa Greater Delhi Area

Ang Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in Greater Delhi Area sa Microsoft ay mula ₹10.66M bawat year para sa 64 hanggang ₹12.38M bawat year para sa Principal EM. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Delhi Area package ay umabot sa ₹10.77M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/7/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
64
Senior Manager
₹10.66M
₹6.35M
₹3.13M
₹1.17M
Principal EM
Principal Director of Engineering
₹12.38M
₹6.87M
₹4.4M
₹1.1M
66
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Director
67
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tingnan 5 Mga Karagdagang Antas
Microsoft logo
+₹20.82M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Sometimes a 5 year schedule

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Microsoft in Greater Delhi Area ay may taunang kabuuang bayad na ₹13,430,545. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Microsoft para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in Greater Delhi Area ay ₹10,875,338.

