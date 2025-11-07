Microsoft Manager ng Inhinyeryang Software Sahod sa Greater Delhi Area

Ang Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in Greater Delhi Area sa Microsoft ay mula ₹10.66M bawat year para sa 64 hanggang ₹12.38M bawat year para sa Principal EM. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Delhi Area package ay umabot sa ₹10.77M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
64
₹10.66M
₹6.35M
₹3.13M
₹1.17M
Principal EM
₹12.38M
₹6.87M
₹4.4M
₹1.1M
66
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
Sometimes a 5 year schedule
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
