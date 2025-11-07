Microsoft Manager ng Inhinyeryang Software Sahod sa Czech Republic

Ang Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in Czech Republic sa Microsoft ay mula CZK 2.75M bawat year para sa 64 hanggang CZK 5.29M bawat year para sa 66. Ang median na yearng kompensasyon in Czech Republic package ay umabot sa CZK 4.04M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
