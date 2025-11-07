Microsoft Inhinyero ng Software Sahod sa Warsaw Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area sa Microsoft ay mula PLN 294K bawat year para sa 62 hanggang PLN 660K bawat year para sa 65. Ang median na yearng kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area package ay umabot sa PLN 662K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
SDE
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
60
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
SDE II
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
62
PLN 294K
PLN 227K
PLN 53.6K
PLN 13.3K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
