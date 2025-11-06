Microsoft Inhinyero ng Software Sahod sa Switzerland

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Switzerland sa Microsoft ay mula CHF 160K bawat year para sa 60 hanggang CHF 252K bawat year para sa 64. Ang median na yearng kompensasyon in Switzerland package ay umabot sa CHF 178K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
SDE
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 160K
CHF 124K
CHF 12.9K
CHF 23.1K
SDE II
CHF 161K
CHF 132K
CHF 11.8K
CHF 16.6K
62
CHF 170K
CHF 141K
CHF 18.1K
CHF 11K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
Sometimes a 5 year schedule
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo
AyOS na Inhinyero
Prontend na Sopwer na Inhinyero
Makina na Pag-aaral na Inhinyero
Bakend na Sopwer na Inhinyero
Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero
Networking na Inhinyero
Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero
Data na Inhinyero
Produksyon na Sopwer na Inhinyero
Seguridad na Sopwer na Inhinyero
DebOps na Inhinyero
Sayt na Reliabilidad na Inhinyero
Kripto na Inhinyero
Birtwal na Realidad na Sopwer na Inhinyero
Mga Sistema na Inhinyero
Bidyong Larong Sopwer na Inhinyero
Debeloper na Tagapagtanggol
Pananaliksik na Siyentipiko
EyAy na Mananaliksik
EyAy na Inhinyero