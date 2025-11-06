Direktoryo ng mga Kumpanya
Microsoft Inhinyero ng Software Sahod sa Switzerland

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Switzerland sa Microsoft ay mula CHF 160K bawat year para sa 60 hanggang CHF 252K bawat year para sa 64. Ang median na yearng kompensasyon in Switzerland package ay umabot sa CHF 178K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
SDE
59(Entry Level)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 160K
CHF 124K
CHF 12.9K
CHF 23.1K
SDE II
61
CHF 161K
CHF 132K
CHF 11.8K
CHF 16.6K
62
CHF 170K
CHF 141K
CHF 18.1K
CHF 11K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Sometimes a 5 year schedule

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Sometimes a 5 year schedule

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Sometimes a 5 year schedule



Kasamang mga Titulo

AyOS na Inhinyero

Prontend na Sopwer na Inhinyero

Makina na Pag-aaral na Inhinyero

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Networking na Inhinyero

Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero

Data na Inhinyero

Produksyon na Sopwer na Inhinyero

Seguridad na Sopwer na Inhinyero

DebOps na Inhinyero

Sayt na Reliabilidad na Inhinyero

Kripto na Inhinyero

Birtwal na Realidad na Sopwer na Inhinyero

Mga Sistema na Inhinyero

Bidyong Larong Sopwer na Inhinyero

Debeloper na Tagapagtanggol

Pananaliksik na Siyentipiko

EyAy na Mananaliksik

EyAy na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Microsoft in Switzerland ay may taunang kabuuang bayad na CHF 251,957. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Microsoft para sa Inhinyero ng Software role in Switzerland ay CHF 188,653.

Itinampok na Trabaho

Iba pang Resources