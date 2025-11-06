Direktoryo ng mga Kumpanya
Microsoft
Microsoft Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Houston Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Houston Area sa Microsoft ay mula $221K bawat year para sa 59 hanggang $286K bawat year para sa 65. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Houston Area package ay umabot sa $210K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
SDE
59(Entry Level)
$221K
$162K
$47.5K
$11K
60
$182K
$136K
$15.6K
$31.1K
SDE II
61
$ --
$ --
$ --
$ --
62
$186K
$142K
$33.1K
$10.9K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Sometimes a 5 year schedule

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Sometimes a 5 year schedule

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Sometimes a 5 year schedule



Kasamang mga Titulo

AyOS na Inhinyero

Prontend na Sopwer na Inhinyero

Makina na Pag-aaral na Inhinyero

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Networking na Inhinyero

Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero

Data na Inhinyero

Produksyon na Sopwer na Inhinyero

Seguridad na Sopwer na Inhinyero

DebOps na Inhinyero

Sayt na Reliabilidad na Inhinyero

Kripto na Inhinyero

Birtwal na Realidad na Sopwer na Inhinyero

Mga Sistema na Inhinyero

Bidyong Larong Sopwer na Inhinyero

Debeloper na Tagapagtanggol

Pananaliksik na Siyentipiko

EyAy na Mananaliksik

EyAy na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Microsoft in Greater Houston Area ay may taunang kabuuang bayad na $299,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Microsoft para sa Inhinyero ng Software role in Greater Houston Area ay $207,200.

Iba pang Resources