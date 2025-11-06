Direktoryo ng mga Kumpanya
Microsoft
Microsoft Analista ng Cybersecurity Sahod sa Greater London Area

Ang Analista ng Cybersecurity kompensasyon in Greater London Area sa Microsoft ay mula £52.1K bawat year para sa 59 hanggang £149K bawat year para sa 63. Ang median na yearng kompensasyon in Greater London Area package ay umabot sa £86.5K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
59
£52.1K
£47.4K
£0
£4.7K
60
£ --
£ --
£ --
£ --
61
£ --
£ --
£ --
£ --
62
£ --
£ --
£ --
£ --
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Sometimes a 5 year schedule

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Sometimes a 5 year schedule

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Sometimes a 5 year schedule



Kasamang mga Titulo

Teknolohiya na Panganib na Analista

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Cybersecurity sa Microsoft in Greater London Area ay may taunang kabuuang bayad na £157,809. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Microsoft para sa Analista ng Cybersecurity role in Greater London Area ay £86,529.

