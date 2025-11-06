Direktoryo ng mga Kumpanya
Microsoft Benta Sahod sa Switzerland

Ang Benta kompensasyon in Switzerland sa Microsoft ay umabot sa CHF 181K bawat year para sa 60. Ang median na yearng kompensasyon in Switzerland package ay umabot sa CHF 215K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
59
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 156K
CHF 128K
CHF 10.7K
CHF 17.2K
61
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
62
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Microsoft logo
+CHF 196K
Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Sometimes a 5 year schedule

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)

Sometimes a 5 year schedule

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Sometimes a 5 year schedule

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Sometimes a 5 year schedule



Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Pild na Benta na Kinatawan

Pild na Benta na Manager

Akawnt na Ehekutibo

Akawnt na Manager

Kostumer na Tagumpay na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa Microsoft in Switzerland ay may taunang kabuuang bayad na CHF 261,794. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Microsoft para sa Benta role in Switzerland ay CHF 160,914.

