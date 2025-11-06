Microsoft Benta Sahod sa Singapore

Ang Benta kompensasyon in Singapore sa Microsoft ay mula SGD 298K bawat year para sa 61 hanggang SGD 642K bawat year para sa 66. Ang median na yearng kompensasyon in Singapore package ay umabot sa SGD 363K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
Sometimes a 5 year schedule
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo