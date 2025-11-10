Direktoryo ng mga Kumpanya
Microsoft
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Benta
  • 59
  • Ireland

Benta Antas

59

Mga Antas sa Microsoft

Ihambing ang mga Antas
  1. 59
  2. 60
  3. 61
    4. Ipakita 9 Higit Pang mga Antas
Karaniwan Taunang Kabuuang Kompensasyon
€101,101
Pangunahing Sahod
€58,495
Stock Grant ()
€10,100
Bonus
€20,070
Microsoft logo
+€210K
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Paghahabla ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Microsoft

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources