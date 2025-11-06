Microsoft Inhinyero ng Benta Sahod sa Australia

Ang Inhinyero ng Benta kompensasyon in Australia sa Microsoft ay umabot sa A$252K bawat year para sa 62. Ang median na yearng kompensasyon in Australia package ay umabot sa A$277K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Microsoft. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
59
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
60
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
61
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
62
A$252K
A$217K
A$5.2K
A$29.3K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Microsoft, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
