MI-GSO
    • Tungkol sa

    We are the world's largest global program and Project Management Consultancy. We also deliver Change Management services, PMaaS, Portfolio Management, Project & Program Delivery and PM Improvement.

    migso-pcubed.com
    Website
    1991
    Taong Naitatag
    2,250
    Bilang ng mga Empleyado
    $500M-$1B
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

