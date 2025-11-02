Mercury Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Mercury ay mula $132K bawat year para sa IC1 hanggang $293K bawat year para sa IC4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $214K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mercury. Huling na-update: 11/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
16.67%
TAON 1
16.67%
TAON 2
16.67%
TAON 3
16.67%
TAON 4
16.67%
TAON 5
16.67%
TAON 6
Sa Mercury, ang RSUs ay sumusunod sa 6-taong iskedyul ng vesting:
16.67% nag-vest sa 1st-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 2nd-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 3rd-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 4th-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 5th-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 6th-TAON (16.67% taunan)
7 years post-termination exercise window.
