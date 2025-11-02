Mercury Rekruter Sahod

Ang average na Rekruter kabuuang kompensasyon in United States sa Mercury ay mula $113K hanggang $155K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mercury. Huling na-update: 11/2/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Sa Mercury, ang RSUs ay sumusunod sa 6-taong iskedyul ng vesting:
16.67% nag-vest sa 1st-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 2nd-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 3rd-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 4th-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 5th-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 6th-TAON (16.67% taunan)
7 years post-termination exercise window.