Mercury Pag-unlad ng Negosyo Sahod

Ang Pag-unlad ng Negosyo kompensasyon in United States sa Mercury ay umabot sa $150K bawat year para sa IC2. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mercury. Huling na-update: 11/2/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
TAON 1
16.67%
TAON 2
16.67%
TAON 3
16.67%
TAON 4
16.67%
TAON 5
16.67%
TAON 6
Sa Mercury, ang RSUs ay sumusunod sa 6-taong iskedyul ng vesting:
16.67% nag-vest sa 1st-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 2nd-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 3rd-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 4th-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 5th-TAON (16.67% taunan)
16.67% nag-vest sa 6th-TAON (16.67% taunan)
7 years post-termination exercise window.