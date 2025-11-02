Direktoryo ng mga Kumpanya
Mercury
Mercury Pag-unlad ng Negosyo Sahod

Ang Pag-unlad ng Negosyo kompensasyon in United States sa Mercury ay umabot sa $150K bawat year para sa IC2. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mercury. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$169K - $193K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$149K$169K$193K$212K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Iskedyul ng Vesting

16.67%

TAON 1

16.67%

TAON 2

16.67%

TAON 3

16.67%

TAON 4

16.67%

TAON 5

16.67%

TAON 6

Uri ng Stock
RSU

Sa Mercury, ang RSUs ay sumusunod sa 6-taong iskedyul ng vesting:

  • 16.67% nag-vest sa 1st-TAON (16.67% taunan)

  • 16.67% nag-vest sa 2nd-TAON (16.67% taunan)

  • 16.67% nag-vest sa 3rd-TAON (16.67% taunan)

  • 16.67% nag-vest sa 4th-TAON (16.67% taunan)

  • 16.67% nag-vest sa 5th-TAON (16.67% taunan)

  • 16.67% nag-vest sa 6th-TAON (16.67% taunan)

7 years post-termination exercise window.



Iba pang Resources