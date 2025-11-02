Direktoryo ng mga Kumpanya
Mercari
Mercari Manager ng Programang Teknikal Sahod

Ang Manager ng Programang Teknikal kompensasyon in United States sa Mercari ay umabot sa $113K bawat year para sa MG4. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mercari. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$190K - $216K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$165K$190K$216K$241K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Mercari, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (8.32% quarterly)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Programang Teknikal sa Mercari in United States ay may taunang kabuuang bayad na $240,917. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Mercari para sa Manager ng Programang Teknikal role in United States ay $165,375.

Iba pang Resources