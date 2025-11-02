Mercari Manager ng Programang Teknikal Sahod

Ang Manager ng Programang Teknikal kompensasyon in United States sa Mercari ay umabot sa $113K bawat year para sa MG4. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mercari. Huling na-update: 11/2/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Mercari, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (8.32% quarterly)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)