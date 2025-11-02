Mercari Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Japan sa Mercari ay mula ¥7.47M bawat year para sa MG1 hanggang ¥14.2M bawat year para sa MG4. Ang median na yearng kompensasyon in Japan package ay umabot sa ¥12.22M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mercari. Huling na-update: 11/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Mercari, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (8.32% quarterly)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)
