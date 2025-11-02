Direktoryo ng mga Kumpanya
Mercari
Mercari Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Japan sa Mercari ay mula ¥7.47M bawat year para sa MG1 hanggang ¥14.2M bawat year para sa MG4. Ang median na yearng kompensasyon in Japan package ay umabot sa ¥12.22M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mercari. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MG1
(Entry Level)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Mercari, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (8.32% quarterly)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)



Kasamang mga Titulo

Makina na Pag-aaral na Inhinyero

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Mercari in Japan ay may taunang kabuuang bayad na ¥16,765,390. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Mercari para sa Inhinyero ng Software role in Japan ay ¥9,775,247.

Iba pang Resources