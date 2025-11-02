Direktoryo ng mga Kumpanya
Mercari
Mercari Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in Japan sa Mercari ay mula ¥8.22M hanggang ¥11.45M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mercari. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Karaniwang Range
Posibleng Range
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Mercari, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (8.32% quarterly)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Mercari in Japan ay may taunang kabuuang bayad na ¥11,448,013. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Mercari para sa Siyentipiko ng Data role in Japan ay ¥8,219,087.

Iba pang Resources