Mercari
  • Sahod
  • Analista ng Data

  • Lahat ng Analista ng Data na Sahod

Mercari Analista ng Data Sahod

Ang Analista ng Data kompensasyon in Japan sa Mercari ay umabot sa ¥8.74M bawat year para sa MG3. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mercari. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Karaniwang Range
Posibleng Range
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Mercari, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (8.32% quarterly)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa Mercari in Japan ay may taunang kabuuang bayad na ¥11,178,107. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Mercari para sa Analista ng Data role in Japan ay ¥7,834,229.

