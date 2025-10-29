Direktoryo ng mga Kumpanya
Mendix
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Analista ng Data

  • Lahat ng Analista ng Data na Sahod

Mendix Analista ng Data Sahod

Ang median na Analista ng Data kompensasyon in Netherlands package sa Mendix ay umabot sa €48.8K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Mendix. Huling na-update: 10/29/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
Kabuuan bawat taon
€48.8K
Antas
Medior
Pangunahing Sahod
€48.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
3 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Analista ng Data mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa Mendix in Netherlands ay may taunang kabuuang bayad na €55,579. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Mendix para sa Analista ng Data role in Netherlands ay €48,755.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Mendix

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources