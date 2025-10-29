Medallia Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Spain sa Medallia ay umabot sa €83.1K bawat year para sa Staff Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Spain package ay umabot sa €83.2K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Medallia. Huling na-update: 10/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***